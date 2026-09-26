У Мадриді – масштабний протест через міграційну кризу у Сеуті

У суботу тисячі людей беруть участь у другому "Марші за гідність" в іспанській столиці Мадриді.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Протестувальники закликають до проведення загальних виборів і висловлюють підтримку Сеуті на тлі міграційної кризи, що триває в цьому автономному місті.

Демонстрація, організована організацією "Sociedad Civil Española" за підтримки Народної партії (PP) та партії Vox, розпочалася незабаром після 10:00 ранку з площі Сібелес і рушила до Тріумфальної арки в Монклоа.

Серед учасників був лідер партії Vox Сантьяго Абаскаль, який наполягав на тому, що мігранти, які прибули до Сеути, мають бути повернуті до своїх країн походження, і різко розкритикував дії уряду щодо врегулювання кризи, що розпочалася наприкінці липня.

"Сеута, як і раніше, зазнає вторгнення, тому що Санчес і далі залишається слугою Марокко; вторгнення мігрантів заохочується", – заявив він, маючи на увазі прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Vox Madrid

Під час окремого "Маршу за гідність", що відбувся перед масовим вторгненням мігрантів наприкінці липня, десятки тисяч людей зібралися, щоб вимагати відставки Санчеса та проведення позачергових виборів.

За даними урядової делегації, у цій демонстрації взяли участь близько 40 тисяч осіб, тоді як організатори оцінюють цю цифру в 120 тисяч.

2 вересня, у день офіційного святкування Сеути, тисячі людей також вийшли на вулиці міст по всій Іспанії в рамках демонстрації, організованої Іспанською федерацією муніципалітетів і провінцій.

Майже через два місяці після масового напливу мігрантів ситуація в Сеуті залишається невирішеною.

Близько 8 300 мігрантів розміщено в спеціально організованих для цього пунктах у місті, при цьому, за оцінками, понад чотири тисячі осіб, як і раніше, живуть на вулицях.

Марокко звинувачує Іспанію в перешкоджанні поверненню мігрантів, які залишаються в Сеуті.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес нещодавно зустрівся зі своїм марокканським колегою Нассером Бурітою в Нью-Йорку для обговорення цього питання.

Під час переговорів Буріта згадав про "перешкоди" та "суперечності", які, на його думку, частково роздуваються іспанським політичним класом і заважають врегулюванню ситуації.

Нагадаємо, мер-президент іспанського автономного міста Сеута, що у Північній Африці, звинуватив Марокко у "політиці тиску" на місто та закликав ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Рабату й виділити кошти на охорону кордону.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.