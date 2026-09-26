У Парижі сотні тисяч людей зібралися на месу з Папою Римським

У суботу, 26 вересня, у Парижі тисячі людей почали збиратися на Єлисейських полях напередодні відкритої меси з Папою Римським Левом XIV, яка має стати найбільшою подією його чотириденного візиту до Франції.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, на захід зареєструвалися понад 600 тисяч людей. Люди, серед яких були батьки з маленькими дітьми, почали прямувати до бульвару ще до світанку.

Фото: Reuters

Меса має розпочатися о 15:00 за місцевим часом. Напередодні заходу поліція перекрила прилеглі вулиці, якими Папа Лев мав проїхати у відкритому папамобілі.

Понтифік перебуває у Франції з чотириденним візитом, під час якого відвідає три міста. Однією з цілей поїздки є відновлення довіри до Католицької церкви після скандалів із сексуальними зловживаннями духовенства, які спричинили значний суспільний резонанс у країні.

Фото: Reuters

Повідомляли, що Папа Римський відвідує Францію з офіційним візитом вперше за 18 років.

Напередодні він піддав критиці новий закон про евтаназію, ухвалений Національними зборами.