У Німеччині пошкодження кабелів спричинило збої у залізничному русі
У суботу, 26 вересня у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія навмисне пошкодження залізничних кабелів спричинило затримки та зміни маршрутів поїздів на міжміських лініях.
Про це повідомляє dpa з посиланням на дані німецького залізничного оператора Deutsche Bahn, інформує "Європейська правда".
За даними Deutsche Bahn, серед маршрутів, на яких виникли перебої, – маршрути з Дортмунда до Мюнхена, з Гамбурга до Базеля та з півночі Німеччини до Кельна.
Інформаційний портал Zuginfo.nrw зазначає, що наразі уся агломерація Гельзенкірхена є непрохідною. Поки що невідомо, скільки часу триватимуть ремонтні роботи.
Представник поліції повідомив, що ведеться розслідування щодо ймовірної крадіжки кабелів уздовж залізничної лінії в районі Гельзенкірхен-Юкендорф, де вийшли з ладу системи сигналізації та управління.
Вважається, що злодії грубо перерізали та вирвали кабелі вздовж колій у кількох місцях. Поліцію повідомили про це приблизно о 5-й ранку за місцевим часом.
Нагадаємо, у Польщі нещодавно розслідували випадок у Єдланці в Люблінському воєводстві, де два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях.
Згодом з’ясувалось, що винуватцем інциденту виявився 12-річний хлопчик.