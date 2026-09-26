У Німеччині пошкодження кабелів спричинило збої у залізничному русі

У суботу, 26 вересня у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія навмисне пошкодження залізничних кабелів спричинило затримки та зміни маршрутів поїздів на міжміських лініях.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані німецького залізничного оператора Deutsche Bahn, інформує "Європейська правда".

За даними Deutsche Bahn, серед маршрутів, на яких виникли перебої, – маршрути з Дортмунда до Мюнхена, з Гамбурга до Базеля та з півночі Німеччини до Кельна.

Інформаційний портал Zuginfo.nrw зазначає, що наразі уся агломерація Гельзенкірхена є непрохідною. Поки що невідомо, скільки часу триватимуть ремонтні роботи.

Представник поліції повідомив, що ведеться розслідування щодо ймовірної крадіжки кабелів уздовж залізничної лінії в районі Гельзенкірхен-Юкендорф, де вийшли з ладу системи сигналізації та управління.

Вважається, що злодії грубо перерізали та вирвали кабелі вздовж колій у кількох місцях. Поліцію повідомили про це приблизно о 5-й ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно розслідували випадок у Єдланці в Люблінському воєводстві, де два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях.

Згодом з’ясувалось, що винуватцем інциденту виявився 12-річний хлопчик.