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Невідомий об’єкт порушив повітряний простір Молдови

Новини — Субота, 26 вересня 2026, 13:18 — Уляна Кричковська-Богданова

У суботу, 26 вересня, на тлі російських атак на Україну невідомий летючий апарат незаконно вторгся в повітряний простір Молдови. 

Про це повідомило міністерство оборони країни у Facebook, передає "Європейська правда".

Зазначається, що об’єкт увійшов у національний повітряний простір о 11:16 ранку, наближаючись із боку селища Степанівки, Одеської області, Україна, та перетнув державний кордон у напрямку Новокотовська, що на території невизнаного Придністров’я.

О 11:18 об’єкт покинув повітряний простір країни, перетнувши кордон до Лиманського, що в Одеській області.

Писали, що у ніч проти 26 вересня Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону країни. 

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