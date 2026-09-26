Невідомий об’єкт порушив повітряний простір Молдови

У суботу, 26 вересня, на тлі російських атак на Україну невідомий летючий апарат незаконно вторгся в повітряний простір Молдови.

Про це повідомило міністерство оборони країни у Facebook, передає "Європейська правда".

Зазначається, що об’єкт увійшов у національний повітряний простір о 11:16 ранку, наближаючись із боку селища Степанівки, Одеської області, Україна, та перетнув державний кордон у напрямку Новокотовська, що на території невизнаного Придністров’я.

О 11:18 об’єкт покинув повітряний простір країни, перетнувши кордон до Лиманського, що в Одеській області.

Писали, що у ніч проти 26 вересня Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону країни.

18 вересня поблизу Кишинева поліція знайшла уламки дрона.