Після нічних атак РФ Зеленський звернувся до Трампа та Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський на тлі російських ударів по українських регіонах закликав американського президента Дональда Трампа реалізувати "закон Грема", а Європейський Союз ввести додаткові санкції проти РФ.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У суботу, 26 вересня, Зеленський наголосив на важливості того, щоб українські партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня.

"Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі", – акцентував він.

У цьому контексті він наголосив, що Україна просить Трампа реалізувати "закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово".

"Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції. Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну", – заявив Зеленський.

У цьому контексті він наголосив, що лише за цю ніч від російських атак 14 людей отримали поранення.

"Багато було ударів по житлових будинках – у Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині, Харківщині. На жаль, двоє людей загинуло у Запоріжжі. Мої співчуття рідним та близьким. Є руйнування цивільної інфраструктури: дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині", – додав український президент.

Напередодні Зеленський заявив, що під час розмови з Трампом у США він порушував питання застосування "закону Грема", який стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.

Трамп раніше сказав, що обговорить "закон Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв, з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Також писали, що американські сенатори-демократи, які є членами комітету Сенату з питань міжнародних відносин, виступили зі спільною заявою щодо зустрічі Трампа з китайським лідером Вашингтоні, у якій, серед іншого, закликали Трампа застосувати "закон Грема".