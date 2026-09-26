У Латвії на навчаннях НАТО зі стрільби зазнали поранень італійські військові

Під час навчань НАТО з бойовою стрільбою на полігоні в Адажі, що в Латвії, четверо військовослужбовців італійської армії зазнали поранень унаслідок інциденту із застосуванням кулемета.

Про це пише Sky Tg24 із посиланням на дані співрозмовників та Міністерства оборони, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, військові з 11-го полку брали участь у місії НАТО "Передові сухопутні сили". Транспортний засіб, у якому вони перебували, був уражений чергою з кулемета, встановленого на іншій італійській бойовій машині.

За даними співрозмовників, із броньованої машини Dardo випадково пролунала черга в напрямку іншої машини такого самого типу, яка рухалася попереду. У неї був відкритий люк, імовірно через те, що військовослужбовці саме виходили з машини.

Унаслідок інциденту постраждали четверо військових. Одного з них госпіталізували у важкому стані, проте він залишається стабільним.

Ще троє військовослужбовців почуваються добре та вже зв'язалися зі своїми родинами. За інформацією італійської сторони, життю жодного з постраждалих наразі нічого не загрожує.

Поранених евакуювали до медичного закладу в Ризі, де вони отримують необхідну медичну допомогу та проходять обстеження.

Міністерство оборони Італії заявило, що після інциденту негайно розпочалися необхідні розслідування для встановлення причин та повної реконструкції обставин події.

Родичів військовослужбовців уже поінформували про їхній стан.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто отримує регулярні доповіді від начальника Генерального штабу генерала Лучано Портолано та командувача Оперативного командування міжвидових сил (COVI) генерал-лейтенанта Джованні Марії Іаннуччі щодо стану поранених та перебігу розслідування.

У Міноборони заявили про солідарність із пораненими військовослужбовцями та їхніми родинами й побажали їм якнайшвидшого одужання.

Восени минулого року у Литві бельгійський військовослужбовець отримав важке поранення під час навчань з бойової стрільби з мінометів на полігоні в Пабраді.

Також писали, що в результаті інциденту в Шотландії зазнали поранень троє військовослужбовців Бельгії, які перебували там на навчаннях.