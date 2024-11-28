Кіпр позбавив громадянства 77 осіб, серед них – Дерипаска і Коломойський

Кіпр відкликав більше паспортів у людей, які отримали громадянство за допомогою суперечливої схеми "золотих віз".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на кіпрські ЗМІ.

Програма "паспорт за готівку", яка була призупинена у 2020 році під зростаючим тиском, надавала іноземцям право на проживання та громадянство, якщо вони інвестували в країну мільйони євро.

Але на засіданні Ради міністрів цього тижня уряд вирішив відкликати ще 77 "золотих" паспортів, більшість з яких належать громадянам Росії.

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Серед них – російський олігарх Алексєй Кузьмічов, "металургійний барон" Олег Дерипаска, колишній слідчий ФСБ Сергєй Ковбасюк та український мільярдер Ігор Коломойський, заарештований у Києві за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей. Малайзійський бізнесмен і фінансист-втікач Джо Лоу також був у списку осіб, які втратили кіпрське громадянство.

Два урядовці відмовилися коментувати цей процес, зазначивши, що уряд у Нікосії "не коментує публікації, що стосуються конфіденційних рішень Ради міністрів або питань, які стосуються суто особистих даних".

Причинами анулювання паспортів є неправдиві декларації, кримінальне минуле і невідповідність вимогам натуралізації. Загальна кількість анульованих паспортів зросла до 286.

Схема "золотих віз", створена у 2013 році, принесла Кіпру близько 7 млрд євро. Найбільшими учасниками схеми були громадяни Росії та Китаю, а курортне місто Лімасол тепер відоме як "Лімассолград", оскільки багато нерухомості в ньому належить росіянам.

Десятиліттями середземноморська країна будувала економіку, яка обслуговувала росіян і мала сумнозвісну репутацію каналу для незаконних грошових потоків. За останнє десятиліття країна пройшла довгий шлях до розв'язання цих вузлів, але процес різко прискорився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

На початку цього року США та Кіпр оголосили, що посилять свою співпрацю з метою підвищення спроможності Кіпру протидіяти та переслідувати незаконні фінансові операції за підтримки Міністерства юстиції США та ФБР.

Нагадаємо, Португалія цього року переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

Іспанія також заявила, що скасує програму з видачі "золотих віз", що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість.

Європейська комісія вже давно закликає припинити всі подібні програми, посилаючись на ризики для безпеки.