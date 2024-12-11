ЗМІ: Байден схвалив секретний меморандум про нацбезпеку перед приходом Трампа

Чинний президент США Джо Байден схвалив новий меморандум із національної безпеки перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Про це йдеться у публікації AP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, цей меморандум може стати "дорожньою картою" для майбутньої адміністрації в її прагненні протистояти співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Росією.

Посадовці адміністрації Байдена почали розробляти рекомендації цього літа.

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За словами двох високопосадовців адміністрації, це був документ, який міг би допомогти наступній адміністрації з першого дня вибудувати свій підхід до того, як вона буде реагувати на загострення відносин з ключовими противниками і конкурентами США.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що секретний меморандум не буде оприлюднено через делікатність деяких висновків, які містяться в ньому.

Документ містить чотири широкі рекомендації: покращити міжвідомчу співпрацю уряду США, прискорити обмін інформацією із союзниками про чотирьох ключових противників, вивірити використання санкцій та інших економічних інструментів для досягнення максимальної ефективності, а також посилити підготовку до врегулювання одночасних криз за участю противників.

Як зазначає агентство, у Байдена і Трампа різко різняться світогляди, але представники обох адміністрацій кажуть, що в перехідний період вони намагатимуться координувати свої дії з питань національної безпеки.

Один із посадовців сказав, що меморандум Байдена "не намагається загнати адміністрацію Трампа в рамки або схилити її до того чи іншого варіанта політики".

Він додав, що документ покликаний допомогти наступній адміністрації створити "потенціал" під час формування своєї політики щодо деяких найскладніших питань зовнішньої політики, з якими їй доведеться зіткнутися.

Нагадаємо, у листопаді Джо Байден прийняв Дональда Трампа у Білому домі для обговорення передачі влади.

Як згодом зазначили у Білому домі, зустріч тривала майже дві години й стосувалась передачі влади та актуальних питань американської політики.