СМИ: Байден одобрил секретный меморандум о нацбезопасности перед приходом Трампа

Действующий президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом говорится в публикации AP, сообщает "Европейская правда".

Как указано, этот меморандум может стать "дорожной картой" для будущей администрации в ее стремлении противостоять сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией.

Чиновники администрации Байдена начали разрабатывать рекомендации этим летом.

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По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, это был документ, который мог бы помочь следующей администрации с первого дня выстроить свой подход к тому, как она будет реагировать на обострение отношений с ключевыми противниками и конкурентами США.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что секретный меморандум не будет обнародован из-за деликатности некоторых выводов, которые содержатся в нем.

Документ содержит четыре широкие рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество правительства США, ускорить обмен информацией с союзниками о четырех ключевых противниках, выверить использование санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности, а также усилить подготовку к урегулированию одновременных кризисов с участием противников.

Как отмечает агентство, у Байдена и Трампа резко различаются мировоззрения, но представители обеих администраций говорят, что в переходный период они будут пытаться координировать свои действия по вопросам национальной безопасности.

Один из чиновников сказал, что меморандум Байдена "не пытается загнать администрацию Трампа в рамки или склонить ее к тому или иному варианту политики".

Он добавил, что документ призван помочь следующей администрации создать "потенциал" при формировании своей политики в отношении некоторых сложных вопросов внешней политики, с которыми ей придется столкнуться.

Напомним, в ноябре Джо Байден принял Дональда Трампа в Белом доме для обсуждения передачи власти.

Как вскоре отметили в Белом доме, встреча длилась почти два часа и касалась передачи власти и актуальных вопросов американской политики.