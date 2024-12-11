Росіян просять не відзначати новорічні свята у США та ЄС: можуть арештувати

Міністерство закордонних справ Росії закликало своїх громадян бути "пильними та обачними" під час поїздок на Захід, тому що їх буцімто можуть просто так арештувати.

Такий коментар пресаташе російського МЗС Марії Захарової зʼявився в середу, 11 грудня, пише "Європейська правда".

Захарова заявила, що напередодні новорічних свят у Москві "вкотре попереджають про необхідність проявляти пильність і обачність під час планування зарубіжних поїздок".

Вона нарікає на те, що МЗС у Москві фіксує начебто "полювання" на росіян по всьому світу".

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"З урахуванням реального стану справ наполегливо рекомендуємо російським громадянам під час планування поїздок за кордон ретельно зважувати всі ризики, особливо якщо є підстави припускати наявність претензій з боку американських і європейських правоохоронних органів", – додала вона.

Насправді саме Росія, як відомо, систематично затримує іноземців на своїй території, аби потім використовувати їх для шантажу західних країн.

Улітку 2024 року в межах великого обміну між Росією та Заходом Москва віддала 16 ув'язнених, серед яких виявилися і громадяни західних країн, і російські політв'язні, а натомість отримала вісьмох засуджених шпигунів.