Министерство иностранных дел России призвало своих граждан быть "бдительными и осмотрительными" во время поездок на Запад, потому что их якобы могут просто так арестовать.

Такой комментарий пресс-атташе российского МИДа Марии Захаровой появился в среду, 11 декабря, пишет "Европейская правда".

Захарова заявила, что накануне новогодних праздников в Москве "в очередной раз предупреждают о необходимости проявлять бдительность и осмотрительность при планировании зарубежных поездок".

Она сетует на то, что МИД в Москве фиксирует якобы "охоту" на россиян по всему миру".

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"С учетом реального положения дел настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за границу тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских и европейских правоохранительных органов", – добавила она.

На самом деле именно Россия, как известно, систематически задерживает иностранцев на своей территории, чтобы потом использовать их для шантажа западных стран.

Летом 2024 года в рамках большого обмена между Россией и Западом Москва отдала 16 заключенных, среди которых оказались и граждане западных стран, и российские политзаключенные, а взамен получила восемь осужденных шпионов.