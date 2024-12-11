Россиян просят не отмечать новогодние праздники в США и ЕС: могут арестовать
Министерство иностранных дел России призвало своих граждан быть "бдительными и осмотрительными" во время поездок на Запад, потому что их якобы могут просто так арестовать.
Такой комментарий пресс-атташе российского МИДа Марии Захаровой появился в среду, 11 декабря, пишет "Европейская правда".
Захарова заявила, что накануне новогодних праздников в Москве "в очередной раз предупреждают о необходимости проявлять бдительность и осмотрительность при планировании зарубежных поездок".
Она сетует на то, что МИД в Москве фиксирует якобы "охоту" на россиян по всему миру".
"С учетом реального положения дел настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за границу тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских и европейских правоохранительных органов", – добавила она.
На самом деле именно Россия, как известно, систематически задерживает иностранцев на своей территории, чтобы потом использовать их для шантажа западных стран.
Летом 2024 года в рамках большого обмена между Россией и Западом Москва отдала 16 заключенных, среди которых оказались и граждане западных стран, и российские политзаключенные, а взамен получила восемь осужденных шпионов.