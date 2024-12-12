Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год без продления лендлиза

Палата представителей США приняла закон о расходах на оборону в 2025 году, в принятой редакции нет положения о возможности лендлиза для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год, известный как NDAA, поддержали 281 член Конгресса. Против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа). В Сенате документ рассмотрят на следующей неделе.

В этом году в документе не закладываются средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон в размере $300 млн, пояснила Маркарова.

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Также в принятой редакции нет положения о продлении действия закона о лендлизе для Украины, хотя изначально ожидалось, что оно сохранится.

"Законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено.

Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предполагается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", – отметила Оксана Маркарова.

Отметим, подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины на практике еще не применялся – оружие предоставлялось через другие юридические механизмы.

Статьей 1303 закона продолжается запрет использования любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины.

Статьей 1534 министру обороны США поручают проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра – содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

Статьей 6411 директору национальной разведки, госсекретарю и министру финансов поручается представить в комитеты Сената и Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел, вооруженных сил, юридических вопросов, финансовых вопросов и по ассигнованиям доклад о финансировании Россией актов международного терроризма. Доклад не будет тайным, однако может содержать тайные приложения.

Этот закон – лишь один из механизмов, через которые может выделяться помощь для Украины.

Напомним, администрация Байдена планирует передать Украине всю помощь на согласованные Конгрессом 61 млрд долларов до завершения своих полномочий.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал передачу Украине сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники до середины января.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Министерство обороны США 7 декабря объявило о новом значительный пакет безопасности помощи Украине на почти миллиард американских долларов.