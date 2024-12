Новый премьер Литвы после утверждения правительства поговорил со Шмыгалем

Новый премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас после начала работы своего правительства в четверг, 12 декабря, провел разговор с украинским визави Денисом Шмыгалем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили оба чиновника в соцсетях.

В пресс-службе правительства Литвы отметили, что Палуцкас поговорил со Шмыгалем "в свои первые часы на посту" и подтвердил непоколебимую поддержку Украины в условиях продолжающейся войны с Россией.

"Стремление к победе Украины будет оставаться в центре внимания внешней политики Литвы", – добавили там.

Реклама:

In his first few hours as the new Prime Minister of Lithuania, @g_paluckas spoke with 🇺🇦 PM @Denys_Shmyhal, reaffirming 🇱🇹's unwavering support to Ukraine in the face of ongoing Russia's war.



Commitment to Ukraine's victory will remain at the centre of 🇱🇹 foreign policy focus. pic.twitter.com/xUDno1XFiR