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Єврокомісія просить Чехію зачекати з угодою про два енергоблоки АЕС за участю компанії з Кореї

Новини — Понеділок, 12 травня 2025, 11:02 — Марія Ємець

Єврокомісія попросила Чехію відкласти підписання угоди про будівництво двох нових енергоблоків АЕС у Дукованах, де буде брати участь корейська компанія.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда". 

Чеський міністр з питань промисловості Лукаш Влчек отримав від віцепрезидента Єврокомісії Стефана Сежурне листа, у якому Прагу просять зачекати з підписанням угоди щодо будівництва нових енергоблоків у Дукованах через питання до корейської компанії KHNP, яка буде брати участь у проєкті.

Зокрема, Єврокомісія з’ясовує, чи KHNP отримувала іноземні субсидії і чи можуть вони призвести до викривлень на внутрішньому ринку ЄС.

Чехію просять співпрацювати із дослідженням Єврокомісії з цього приводу та зачекати з підписанням угоди до його висновків. 

Перед цим угоду заблокувало також рішення регіонального суду Брно. Її оскаржила французька компанія EDF, яка теж брала участь у цьому тендері і програла. 

Антимонопольне відомство Чехії у квітні дійшло висновку, що тендер відбувся без порушень. 

Нагадаємо, Єврокомісія готує перехідні заходи після завершення "торговельного безвізу" з Україною.

При цьому минулого тижня Європарламент продовжив "торговельний безвіз" для українських сталі та заліза ще на три роки.

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