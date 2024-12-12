У Литві офіційно розпочав роботу новий уряд

У литовському Сеймі у четвер, 12 грудня, новий уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом склав присягу і розпочав роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Формування нового Кабінету міністрів було непростим, і не обійшлося без хаосу, коли президент Гітанас Науседа затвердив склад уряду в неповному складі.

В середу Науседа затвердив двох останніх міністрів у новому уряді – Повілас Подерскіс, колишній директор адміністрації міста Вільнюса, призначений міністром навколишнього середовища, а юрист Рімантас Моцкас очолив міністерство юстиції.

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Раніше подані кандидатури не здобули прихильності литовського президента.

Решту 12 міністрів президент призначив минулого тижня.

Міністерство закордонних справ в уряді Палуцкаса очолить Кястутіс Будріс, який до цього часу був головним радником президента з питань національної безпеки. Міністеркою оборони в новому уряді буде Довіле Шакалієне.

Сам Палуцкас заявив у четвер, що не бачить ніякого хаосу і що формування уряду пройшло гладко.

Перед тим Сейм Литви затвердив програму нового уряду, що стало останнім кроком перед його присягою і початком роботи.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.