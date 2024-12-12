У Литві офіційно розпочав роботу новий уряд
У литовському Сеймі у четвер, 12 грудня, новий уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом склав присягу і розпочав роботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Формування нового Кабінету міністрів було непростим, і не обійшлося без хаосу, коли президент Гітанас Науседа затвердив склад уряду в неповному складі.
В середу Науседа затвердив двох останніх міністрів у новому уряді – Повілас Подерскіс, колишній директор адміністрації міста Вільнюса, призначений міністром навколишнього середовища, а юрист Рімантас Моцкас очолив міністерство юстиції.
Раніше подані кандидатури не здобули прихильності литовського президента.
Решту 12 міністрів президент призначив минулого тижня.
Міністерство закордонних справ в уряді Палуцкаса очолить Кястутіс Будріс, який до цього часу був головним радником президента з питань національної безпеки. Міністеркою оборони в новому уряді буде Довіле Шакалієне.
Сам Палуцкас заявив у четвер, що не бачить ніякого хаосу і що формування уряду пройшло гладко.
Перед тим Сейм Литви затвердив програму нового уряду, що стало останнім кроком перед його присягою і початком роботи.
Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.