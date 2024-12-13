Естонія спростувала фейк РФ про штрафи за перегляд російського телебачення

Міністерство внутрішніх справ Естонії і Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) спростували поширений державними ЗМІ РФ фейк про штраф за перегляд російського телебачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

ЗМІ РФ поширили фейкову інформацію про те, що штраф за перегляд російського телебачення в Естонії становить 700 євро.

"Штраф за перегляд таких каналів не передбачений, проте кримінальною відповідальністю карається надання доступу до санкціонованих телеканалів споживачам. За це може бути призначений грошовий штраф або позбавлення волі строком до п'яти років", – зазначили у пресслужбі естонського МВС.

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Своєю чергою в TTJA зауважили, що також не накладають штрафи за перегляд російських телеканалів.

Водночас у відомстві уточнили, що загалом в Естонії заблоковано 74 російські телеканали.

Нагадаємо, у жовтні Велика Британія оголосила про санкції проти трьох фізичних та трьох юридичних осіб, причетних до російської кампанії з дезінформації, спрямованої проти України.

На початку вересня США також запровадили санкції проти дезінформаційної мережі Кремля, до якої увійшли АНО "Диалог" та її дочірня організація АНО "Диалог Регионы".