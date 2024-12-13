Эстония опровергла фейк РФ о штрафах за просмотр российского телевидения

Министерство внутренних дел Эстонии и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) опровергли распространенный государственными СМИ РФ фейк о штрафе за просмотр российского телевидения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

СМИ РФ распространили фейковую информацию о том, что штраф за просмотр российского телевидения в Эстонии составляет 700 евро.

"Штраф за просмотр таких каналов не предусмотрен, однако уголовной ответственностью наказывается предоставление доступа к санкционированным телеканалам потребителям. За это может быть назначен денежный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет", – отметили в пресс-службе эстонского МВД.

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В свою очередь в TTJA отметили, что также не накладывают штрафы за просмотр российских телеканалов.

В то же время в ведомстве уточнили, что всего в Эстонии заблокировано 74 российских телеканала.

Напомним, в октябре Великобритания объявила о санкциях против трех физических и трех юридических лиц, причастных к российской кампании по дезинформации, направленной против Украины.

В начале сентября США также ввели санкции против дезинформационной сети Кремля, в которую вошли АНО "Диалог" и ее дочерняя организация АНО "Диалог Регионы".