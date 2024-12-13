ЗМІ: Колишнього генпрокурора Костіна відправлять у Гаагу послом

Колишній генеральний прокурор України Андрій Костін, як очікується, отримає посаду посла в Нідерландах.

Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк, а також "Суспільне" з посиланням на джерело, пише "Європейська правда".

Железняк і "Суспільне", яке цитує неназване "джерело в команді президента", повідомили про призначення Костіна послом України в Нідерландах.

Наразі невідомо, коли таке призначення може відбутись і чи отримає він агреман (тобто згоду) Нідерландів.

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Парламент звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора наприкінці жовтня. Цьому передували випадки викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.

Пізніше "Українська правда" писала, що Костін хотів отримати дипломатичну посаду або працювати в Міжнародному кримінальному суді, та в Офісі президента "вирішили не заохочувати його новою посадою".

Досі послом України в Нідерландах був Олександр Карасевич, якого Володимир Зеленський звільнив 29 листопада.