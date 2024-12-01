Зеленський звільнив посла України в Нідерландах

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.

Про це йдеться в Указі, оприлюдненому на сайті президента, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 29 листопада, Зеленський розпорядився звільнити Карасевича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Нідерландах.

"Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", – йдеться у документі.

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Дипломат обіймав цю посаду із 2023 року.

Водночас, зауважимо, народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко писав, що Карасевич отримав нову посаду – державного секретаря Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня.

Нещодавно Росію другий рік поспіль не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на період 2025 – 2027 років.