СМИ: Бывшего генпрокурора Костина отправят в Гаагу послом

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин, как ожидается, получит должность посла в Нидерландах.

Об этом сообщили народный депутат Ярослав Железняк, а также "Суспільне" со ссылкой на источник, пишет "Европейская правда".

Железняк и "Суспільне", которое цитирует неназванный "источник в команде президента", сообщили о назначении Костина послом Украины в Нидерландах.

Пока неизвестно, когда такое назначение может состояться и получит ли он агреман (то есть согласие) Нидерландов.

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Парламент уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора в конце октября.

Позже "Украинская правда" писала, что Костин хотел получить дипломатическую должность или работать в Международном уголовном суде, но в Офисе президента "решили не поощрять его новой должностью".

До сих пор послом Украины в Нидерландах был Александр Карасевич, которого Владимир Зеленский уволил 29 ноября.