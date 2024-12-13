Президент Аргентини отримає італійське громадянство

Італія має намір надати громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею, відомому своїми лібератіранськими поглядами та дружніми відносинами з премʼєркою країни Джорджією Мелоні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Post.

Італійське громадянство Мілей має отримати ввечері в пʼятницю, 13 грудня, в межах свого візиту до Італії.

Аргентинський лідер має право на нього через походження: бабуся та дідусь Мілея мігрували до Аргентини з Калабрії на початку ХХ століття, й він часто згадував про цей факт у публічних виступах.

Реклама:

Цю інформацією, за даними ЗМІ, вдалось підтвердити документально. Мілей, до того ж, має добрі стосунки з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, не в останню чергу через ідеологічну близькість.

Як пише Il Post, для Мелоні це рішення також є дипломатичним кроком, спрямованим на зміцнення зв'язків з Аргентиною та пошуком нових ринків збуту товарів – на тлі можливих тарифів США після приходу до влади Дональда Трампа.

Італійське громадянство також отримає молодша сестра Мілея Каріна, яка працює його головним політичним радником.

Хавʼєр Мілей не буде першим президентом Аргентини з подвійним громадянством. Маурісіо Макрі, який обіймав цю посаду з 2015 по 2019 рік, також має італійський паспорт.

Цього року аргентинський президент викликав дипломатичний скандал з Іспанією, коли назвав дружину іспанського премʼєра Педро Санчеса "корумованою".