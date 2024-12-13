Президент Аргентины получит итальянское гражданство

Италия намерена предоставить гражданство президенту Аргентины Хавьеру Милею, известному своими либератиранскими взглядами и дружескими отношениями с премьером страны Джорджией Мелони.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Post.

Итальянское гражданство Милей должен получить вечером в пятницу, 13 декабря, в рамках своего визита в Италию.

Аргентинский лидер имеет право на него из-за происхождения: бабушка и дедушка Милея мигрировали в Аргентину из Калабрии в начале ХХ века, и он часто упоминал об этом факте в публичных выступлениях.

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Эту информацию, по данным СМИ, удалось подтвердить документально. Милей, к тому же, имеет хорошие отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, не в последнюю очередь из-за идеологической близости.

Как пишет Il Post, для Мелони это решение также является дипломатическим шагом, направленным на укрепление связей с Аргентиной и поиском новых рынков сбыта товаров – на фоне возможных тарифов США после прихода к власти Дональда Трампа.

Итальянское гражданство также получит младшая сестра Милея Карина, которая работает его главным политическим советником.

Хавьер Милей не будет первым президентом Аргентины с двойным гражданством. Маурисио Макри, который занимал эту должность с 2015 по 2019 год, также имеет итальянский паспорт.

В этом году аргентинский президент вызвал дипломатический скандал с Испанией, когда назвал жену испанского премьера Педро Санчеса "коррумпированной".