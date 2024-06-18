Мадрид вимагає від президента Аргентини поваги після заяв про дружину прем’єра

Речниця іспанського уряду Пілар Алегрія заявила, що президент Аргентини Хав'єр Мілей – який спричинив скандал коментарями про дружину прем’єра Педро Санчеса – повинен поважати іспанський народ та його інституції, якщо приїде до Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Раніше Мілей підтвердив, що відвідає Мадрид 21 червня, щоб отримати премію Інституту Хуана де Маріана за "захист ідей свободи".

"Ми не знаємо порядку денного президента Аргентини, але якщо поїздка все ж таки відбудеться, я сподіваюся, що під час своїх заяв він збереже повагу до народу Іспанії та її інститутів", – підкреслила Алегрія на пресконференції за підсумками засідання іспанського уряду.

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Другий візит Мілея в Іспанію відбудеться в розпал дипломатичної напруженості між двома країнами після того, як на заході ультраправої іспанської партії Vox він назвав дружину Педро Санчеса "корумпованою" і розкритикував керівництво іспанського уряду.

Ця заява спровокувала дипломатичну кризу та відкликання посла Іспанії в Аргентині.

Слова Мілея стосувались повідомлення про те, що суд Мадрида розглядав звинувачення у зловживанні впливом і корупції в бізнесі проти дружини Санчеса, висунуті за приватною скаргою групи антикорупційних активістів "Чисті руки".

Однак пізніше прокуратура Мадрида заявила, що подала апеляцію на закриття справи за відсутністю доказів.