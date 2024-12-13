Президент Франції Емманюель Макрон напередодні першої річниці присвоєння Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС та масових антивладних протестів звернувся до грузинського народу.

Заяву Макрона, як пише "Європейська правда", наводить "Ехо Кавказу".

Президент Франції висловив віру в те, що "існує шлях, який відповідає європейським прагненням країни, шлях відкритого, ввічливого діалогу з усіма політичними силами і громадськими організаціями".

"Цей діалог є відповідальністю кожного грузина. Він має дати можливість грузинам знову взяти долю у свої руки. Цей шлях – ваш. Тому я дуже довіряю грузинському народу і всім тим, кому дорогий цей почесний європейський шлях і хто не хоче піддаватися залякуванню, пропаганді, кібератакам, маніпуляції інформацією", – заявив він.

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За словами Макрона, "зрада європейських прагнень грузинського народу, записаних у конституції Грузії, неприпустима".

"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена. Цей вибір європейського шляху є вашим суверенним рішенням, і це рішення про приєднання до європейської сім'ї мирно виражається сьогодні в Тбілісі і в декількох десятках міст країни", – заявив він.

З 28 листопада в Грузії тривають масштабні акції протесту проти зупинки євроінтеграції чинною владою.

Нагадаємо, парламент Грузії у п’ятницю в остаточному читанні схвалив законопроєкт, згідно з яким на акціях заборонено закривати обличчя маскою і використовувати піротехніку.

14 грудня у парламенті відбудуться непрямі вибори президента Грузії, про невизнання яких вже оголосила опозиція. Тож можна очікувати, що цього вихідного дня біля парламенту знову збереться масова акція протесту.

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