Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС и массовых антивластных протестов обратился к грузинскому народу.

Заявление Макрона, как пишет "Европейская правда", приводит "Эхо Кавказа".

Президент Франции выразил веру в то, что "существует путь, который соответствует европейским стремлениям страны, путь открытого, вежливого диалога со всеми политическими силами и общественными организациями".

"Этот диалог является ответственностью каждого грузина. Он должен дать возможность грузинам снова взять судьбу в свои руки. Этот путь – ваш. Поэтому я очень доверяю грузинскому народу и всем тем, кому дорог этот почетный европейский путь и кто не хочет поддаваться запугиванию, пропаганде, кибератакам, манипуляции информацией", – заявил он.

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По словам Макрона, "предательство европейских стремлений грузинского народа, записанных в конституции Грузии, недопустимо".

"Европейская мечта Грузии не должна быть подавлена. Этот выбор европейского пути является вашим суверенным решением, и это решение о присоединении к европейской семье мирно выражается сегодня в Тбилиси и в нескольких десятках городов страны", – заявил он.

С 28 ноября в Грузии продолжаются масштабные акции протеста против остановки евроинтеграции действующей властью.

Напомним, парламент Грузии в пятницу в окончательном чтении одобрил законопроект, согласно которому на акциях запрещено закрывать лицо маской и использовать пиротехнику.

14 декабря в парламенте состоятся непрямые выборы президента Грузии, о непризнании которых уже объявила оппозиция. Поэтому можно ожидать, что в этот выходной день возле парламента снова соберется массовая акция протеста.

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