ЗМІ: ЄС готує санкції проти РФ за дезінформацію і гібридні операції

Європейський союз пропонує запровадити санкції проти більш ніж десятка фізичних і трьох юридичних осіб у рамках першого пакета заходів, спрямованих проти Росії за її операції з дезінформації та іншу гібридну діяльність.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з проєктом, з яким ознайомилося агентство, запропоновані обмежувальні заходи стосуватимуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також державних посадовців і медіапідприємців.

Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого раніше цього року, який спрямований на операції з дезінформації та іншу дестабілізаційну діяльність по всьому світу, яку фінансує Росія.

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ЄС також пропонує додаткові санкції проти Білорусі, зокрема щодо приблизно двох десятків осіб, обвинувачених у порушенні прав людини або отриманні матеріальної вигоди від відносин з урядом Александра Лукашенка.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір схвалити ці пакети під час зустрічі в понеділок у Брюсселі.

Нагадаємо, у середу посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України.

Пропозиції до 15 пакета, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб.

Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також йдеться про нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.