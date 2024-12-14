СМИ: ЕС готовит санкции против РФ за дезинформацию и гибридные операции

Европейский союз предлагает ввести санкции против более чем десятка физических и трех юридических лиц в рамках первого пакета мер, направленных против России за ее операции по дезинформации и другую гибридную деятельность.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, предложенные ограничительные меры будут касаться нескольких сотрудников и групп российской разведки, а также государственных чиновников и медиапредпринимателей.

Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного ранее в этом году, который направлен на операции по дезинформации и другую дестабилизирующую деятельность по всему миру, которую финансирует Россия.

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ЕС также предлагает дополнительные санкции против Беларуси, в частности в отношении примерно двух десятков лиц, обвиняемых в нарушении прав человека или получении материальной выгоды от отношений с правительством Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить эти пакеты во время встречи в понедельник в Брюсселе.

Напомним, в среду послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины.

/gредложения к 15 пакету, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц. Ожидается, что впервые там будут присутствовать компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также речь идет о новых мерах для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.