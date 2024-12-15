Трамп призначив керівника Truth Social головою Ради з питань розвідки

Новообраний американський президент Дональд Трамп призначив керівника платформи Truth Social та колишнього конгресмена – Девіна Нуньєса – головою Консультативної ради президента з питань розвідки.

Про це він повідомив у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що Нуньєс, який наразі керує соціальною платформою новообраного американського лідера Truth Social, залишиться на своїй посаді та одночасно працюватиме на новій посаді у Білому домі.

Фото: The Guardian

Зазначимо, Нуньєс, відомий своєю підтримкою Трампа, раніше очолював Комітет з питань розвідки Палати представників. У цій ролі він критикував Федеральне бюро розслідувань, звинувачував агентство в змові проти Трампа під час розслідування російського втручання у вибори 2016 року.

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"Девін використає свій досвід як колишній голова Комітету з розвідки і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та правомірності діяльності розвідувального співтовариства США", – заявив Трамп.

Скриншот: Truth Social

Консультативна рада з питань розвідки є важливим органом Білого дому, який допомагає президенту оцінювати ефективність і законність діяльності розвідувальних агентств.

Також Трамп оголосив про призначення колишнього посла США в Німеччині – Річарда Гренелла – посланцем зі спеціальних місій.

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