В уряді Британії відреагували на підрив російського генерала в Москві: Плакати не будем

Велика Британія не буде оплакувати смерть начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кириллова, російського генерала, вбитого в ході української операції в Москві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на речника прем’єр-міністра Британії.

У британському уряді ще раз заявили, що Україна має право на самозахист від незаконної війни Росії, давши зрозуміти, що ліквідація російського генерала у Москві – в рамках такого самозахисту.

"Зрозуміло, що ми не будемо оплакувати смерть людини, яка сприяла незаконному вторгненню і нав'язала страждання і смерть українському народу. Ми завжди чітко заявляли, що Україна має право на самозахист від незаконної війни Росії", – сказав речник прем'єра Британії.

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"Як заявив буквально вчора прем'єр-міністр, Росія може покласти край цьому конфлікту вже сьогодні. Саме російська агресія є причиною цього конфлікту і триваючих страждань українського народу", – додав він.

17 грудня у столиці Росії – Москві – внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічник.

За даними джерела УП в спецслужбах, підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ є спецоперацією Служби безпеки України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.