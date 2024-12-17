В Британии отреагировали на подрыв российского генерала в Москве: Плакать не будем

Великобритания не будет оплакивать смерть начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова, российского генерала, убитого в ходе украинской операции в Москве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании.

В британском правительстве еще раз заявили, что Украина имеет право на самозащиту от незаконной войны России, дав понять, что ликвидация российского генерала в Москве – в рамках такой самозащиты.

"Понятно, что мы не будем оплакивать смерть человека, который способствовал незаконному вторжению и навязал страдания и смерть украинскому народу. Мы всегда четко заявляли, что Украина имеет право на самозащиту от незаконной войны России", – сказал представитель премьера Британии.

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"Как заявил буквально вчера премьер-министр, Россия может положить конец этому конфликту уже сегодня. Именно российская агрессия является причиной этого конфликта и продолжающихся страданий украинского народа", – добавил он.

17 декабря в столице России – Москве – в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

По данным источника УП в спецслужбах, подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ является спецоперацией Службы безопасности Украины.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новых санкциях против 20 танкеров, которые незаконно перевозили российскую нефть.