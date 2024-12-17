У Данії помʼякшили вирок бойовику із Сирії, засудженому за участь в ІДІЛ

Суд у Данії змінив покарання для сирійця, який воював у лавах терористичної організації "Ісламська держава", з довічного увʼязнення на девʼять з половиною років позбавлення волі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

33-річний Ахмад Салем Ель-Хадж жив неподалік данського міста Орхус, але у 2013 році поїхав до Сирії та приєднався до "Ісламської держави", на боці якої воював три з половиною роки.

У 2017-му чоловік був серйозно поранений під час вибуху бомби в Сирії і разом з дружиною та двома дітьми був вивезений до Туреччини. Звідти його екстрадували до Данії у 2019 році.

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У травні 2023-го суд Копенгагена визнав його винним у державній зраді та засудив до довічного ув'язнення.

Але апеляція вирішила, що доказів держзради з боку Ель-Хаджа немає – це єдиний інкримінований йому злочин, за який передбачене довічне позбавлення волі.

За створення терористичної загрози, участь у терористичній організації та спробу завербувати свою сім'ю для вчинення терактів чоловіку присудили 9,5 року увʼязнення.

Минулого року повідомлялось, як засуджений за участь в ІДІЛ громадянин Данії сирійського походження Ахмеда Самсама намагався через суд довести, що був агентом розвідки, щоб уникнути покарання, але безуспішно.