Вищий суд Данії в середу відмовився визнавати засудженого громадянина сирійського походження Ахмеда Самсама агентом двох розвідувальних служб, чого він домагався, аби спробувати уникнути покарання за приєднання до ІДІЛ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Самсама заарештували в Іспанії у 2017 році, де засудили до восьми років ув'язнення за участь у терористичній організації "Ісламська держава". Оскільки він має громадянство Данії, його пізніше перевели в цю країну, де вирок скоротили до шести років.

Але засуджений вирішив подати до суду на Данську службу безпеки і розвідки (PET) і Данську службу військової розвідки (FE), вимагаючи, аби ті визнали його таємним агентом.

Самсам стверджував, що його поїздки до Сирії у 2013 й 2014 роках, де він і був завербований в ІДІЛ, відбувались саме в ролі таємного агента.

Річ у тім, що кримінально-процесуальне законодавство Іспанії передбачає можливість переглянути вирок у разі виявлення фактів або доказів, які, якби вони були надані раніше, призвели б до виправдання або пом'якшення покарання.

Але суд Данії відхилив позов Самсама, стверджуючи, що той був би засуджений в Іспанії незалежно від можливої співпраці з данськими спецслужбами. Вони ж відмовились підтверджувати або спростовувати в суді, що Самсам був їхнім агентом.

Нагадаємо, в Німеччині цього року засудили німкеню, яка входила до угруповання "Ісламська держава", до 14 років ув'язнення за те, що вона дозволила 5-річній єзидській дівчинці, яку вони з чоловіком тримали як рабиню в Іраку, померти від спраги на сонці.