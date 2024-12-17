В Дании смягчили приговор боевику из Сирии, осужденному за участие в ИГИЛ

Суд в Дании изменил наказание для сирийца, который воевал в рядах террористической организации "Исламское государство", с пожизненного заключения на девять с половиной лет лишения свободы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

33-летний Ахмад Салем Эль-Хадж жил недалеко от датского города Орхус, но в 2013 году уехал в Сирию и присоединился к "Исламскому государству", на стороне которого воевал три с половиной года.

В 2017-м мужчина был серьезно ранен при взрыве бомбы в Сирии и вместе с женой и двумя детьми был вывезен в Турцию. Оттуда его экстрадировали в Данию в 2019 году.

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В мае 2023-го суд Копенгагена признал его виновным в государственной измене и приговорил к пожизненному заключению.

Но апелляция решила, что доказательств госизмены со стороны Эль-Хаджа нет – это единственное инкриминируемое ему преступление, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы.

За создание террористической угрозы, участие в террористической организации и попытку завербовать свою семью для совершения терактов мужчине присудили 9,5 года заключения.

В прошлом году сообщалось, как осужденный за участие в ИГИЛ гражданин Дании сирийского происхождения Ахмеда Самсама пытался через суд доказать, что был агентом разведки, чтобы избежать наказания, но безуспешно.