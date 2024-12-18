Премʼєрка Італії відповіла критикам її дружби з Ілоном Маском

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відкинула критику своєї дружби з американським мільярдером Ілоном Маском, наближеним до обраного президента США Дональда Трампа.

Слова Мелоні цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Під час дебатів в італійському парламенті премʼєрка заявила, що не буде піддаватися впливу в тих сферах, де Маск має економічні інтереси.

"Я можу бути другом Ілона Маска і водночас головою першого італійського уряду, який ухвалив новий закон, що регулює приватну діяльність у космосі", – сказала вона.

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Премʼєрка Італії також сказала, що попередні італійські лідери, "які думали, що у них хороші стосунки, навіть дружба, з іноземним лідером, повинні були рабськи слідувати тому, що робили інші".

Мелоні додала, що у неї хороші стосунки "з багатьма людьми", але "я ні від кого не приймаю наказів".

Мелоні часто бачилась із власником Tesla і SpaceX з моменту приходу до влади свого уряду у 2022 році, після чого в інтернеті навіть поширювались чутки про роман між ними.

Минулого року Ілон Маск був запрошеним гостем заходу молодіжного крила партії Мелоні "Брати Італії", а на заході в Нью-Йорку у вересні 2024-го вручав їй нагороду.

Нагадаємо, Ілон Маск інвестував десятки мільйонів доларів у кампанію Трампа, а також був присутній під час його розмов з іноземними лідерами, зокрема Володимиром Зеленським.

Маск буде очолювати новостворене Міністерство з питань ефективності держапарату в адміністрації Трампа разом із екскандидатом у президенти США Вівеком Рамасвамі.