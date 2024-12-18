Премьер Италии ответила критикам ее дружбы с Илоном Маском

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла критику своей дружбы с американским миллиардером Илоном Маском, приближенным к избранному президенту США Дональду Трампу.

Слова Мелони цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Во время дебатов в итальянском парламенте премьер заявила, что не будет подвергаться влиянию в тех сферах, где Маск имеет экономические интересы.

"Я могу быть другом Илона Маска и одновременно главой первого итальянского правительства, которое приняло новый закон, регулирующий частную деятельность в космосе", – сказала она.

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Премьер Италии также сказала, что предыдущие итальянские лидеры, "которые думали, что у них хорошие отношения, даже дружба, с иностранным лидером, должны были рабски следовать тому, что делали другие".

Мелони добавила, что у нее хорошие отношения "со многими людьми", но "я ни от кого не принимаю приказов".

Мелони часто виделась с владельцем Tesla и SpaceX с момента прихода к власти своего правительства в 2022 году, после чего в интернете даже распространялись слухи о романе между ними.

В прошлом году Илон Маск был гостем мероприятия молодежного крыла партии Мелони "Братья Италии", а на мероприятии в Нью-Йорке в сентябре 2024-го вручал ей награду.

Напомним, Илон Маск инвестировал десятки миллионов долларов в кампанию Трампа, а также присутствовал во время его разговоров с иностранными лидерами, в частности Владимиром Зеленским.

Маск будет возглавлять новосозданное Министерство по вопросам эффективности госаппарата в администрации Трампа вместе с экс-кандидатом в президенты США Вивеком Рамасвами.