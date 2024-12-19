Британская разведка оценила участие военных КНДР в боевых действиях на Курщине

Разведка Великобритании отметила значительные потери среди военных КНДР в результате участия в боевых действиях в Курской области, указав на плохую оперативную совместимость между ними и российскими воинами.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 19 декабря, передает "Европейская правда".

"Войска КНДР с высокой вероятностью понесли значительные боевые потери, но пока достигли лишь тактических успехов", – отметили в обзоре, добавив, что около 11 тысяч военнослужащих КНДР развернуты в Курской области.

Британская разведка утверждает, что российские и корейские войска почти наверняка сталкиваются с трудностями оперативной совместимости.

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"Эти две силы не имеют общего языка, и войска КНДР почти наверняка будут испытывать трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления", – считают в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что Россия и КНДР углубили свое двустороннее партнерство с помощью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает пункт о взаимной обороне, вступающий в силу с 4 декабря 2024 года.

Для России военная поддержка КНДР в войне в Украине, вероятно, была основным двигателем партнерства, которое до недавнего времени сосредотачивалось на поставках северокорейского вооружения. КНДР получила международную поддержку высокого уровня от России и торгового партнера, готового нарушить санкции.

В Пентагоне считают, что украинские военные могли убить или ранить "несколько сотен" военных, которых Северная Корея отправила на помощь России в войне против Украины.

Недавно украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.