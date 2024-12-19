Британия наказала чиновников Грузии, ответственных за разгон протестов

Великобритания объявила о санкциях против пяти грузинских чиновников, ответственных за насильственные нападения на журналистов и мирных протестующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба британского правительства в четверг, 19 декабря.

Под новые санкции Британии попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и его заместитель Александр Дарахвелидзе, руководитель департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Им запрещается въезд в Британию, а все их активы в этой стране будут заморожены, уточняет британское Министерство иностранных дел.

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"Наши сегодняшние действия свидетельствуют о том, что Великобритания поддерживает народ Грузии и рассмотрит все возможности для привлечения виновных к ответственности", – прокомментировал глава МИД Британии Дэвид Лэмми.

В британском правительстве уточняют, что новые санкционные меры были скоординированы с США. Хотя Государственный департамент обычно не раскрывает имен людей, на которые накладывает визовые санкции, вероятно, пятерым упомянутым чиновникам также запрещен въезд в Штаты.

Ранее Британия решила немедленно приостановить все британские программы поддержки грузинского правительства и ограничить взаимодействие с "Грузинской мечтой".

Перед этим Лондон заморозил политический диалог с официальным Тбилиси.