Уряд Італії подав законопроєкт про зміну виборчої системи

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні подав пропозицію щодо реформування виборчого законодавства країни.

Про це пише Bloomberg.

Уряд представив законопроєкт у середу, 27 травня, і в разі його ухвалення коаліція-переможець, яка набере понад 42% голосів, отримає додаткові місця в парламенті.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити переможцю майбутніх виборів стабільнішу більшість.

Законодавство також вимагатиме від коаліцій або партій призначати свого кандидата на посаду прем'єр-міністра під час подання виборчих списків – це зміна, яка посилить роль глави уряду. Законопроєкт має бути схвалений обома палатами парламенту.

Мелоні у четвер, 28 травня, наголосила, що планує залишатися при владі до кінця свого терміну.

"Послідовність і стабільність – це велика можливість для Італії. Я зроблю все можливе, щоб зберегти цю стабільність до кінця свого мандата", – сказала вона.

Варто зазначити, що наприкінці лютого Мелоні почали звинувачувати у намірах сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.

У березні прем’єрка Італії з невеликим відривом програла на референдумі щодо судової реформи її уряду.

