Україна у червні може отримати від ЄС загалом 9,1 млрд євро

У Єврокомісії повідомили, що загалом у червні Україна може отримати від ЄС фінансову допомогу обсягом 9,1 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу розповів речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

На запитання ЗМІ про дату отримання Україною перших переказів у межах 90 млрд допомоги від ЄС він сказав, що чітко назвати дату поки неможливо.

"Як я вже казав, є кілька процедурних і технічних кроків, які потрібно здійснити – не лише з українського боку… Крім того, ми маємо перевірити, чи виконані викладені у Меморандумі умови, які пов’язані з першим траншем за програмою макрофінансової допомоги. Тож потрібно буде зробити цю верифікацію, і далі можна буде визначити, коли можна буде зробити перший переказ", – сказав речник.

Він уточнив, що загалом у червні ЄС планує переказати 9,1 млрд євро.

"Частина піде на оборонні потреби, 5,9 млрд, і 3,2 – за програмою макрофінансової допомоги – у формі бюджетної підтримки. Як саме це буде структуровано – поки не можу сказати, але ми плануємо у червні переказати 9,1 млрд євро", – деталізував Уйварі.

За даними джерел "ЄвроПравди", перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.

Нагадаємо, вранці 28 травня Верховна Рада схвалила законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос"; один з його пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.

Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.