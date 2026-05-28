В Італії вилучили майно на 200 млн євро у справі про наркокошти мафії

Італійська фінансова поліція вилучила активи компаній на суму понад 200 млн євро у рамках розслідування справи про відмивання коштів, отриманих від наркоторгівлі, пов’язаної з покійним мафіозним босом.

Правоохоронці заарештували трьох людей за підозрою у використанні незаконних коштів, обтяжених причетністю до мафії.

Як зазначається, операція, яка відбулася в декількох країнах, дозволила відстежити величезний статок, отриманий в результаті реінвестування – у тому числі через офшорні компанії – доходів, зібраних з 1980-х років від торгівлі наркотиками під керівництвом мафіозного боса Маттео Мессіна Денаро.

Слідчі дії проводилися не тільки в Італії, а й в Андоррі, Гібралтарі, на Кайманових островах, у Люксембурзі, Швейцарії, Лівані, Монако та Іспанії у тісній співпраці з місцевими судовими та правоохоронними органами.

