У Єврокомісії вважають корисною ідею Мерца щодо "асоційованого членства" України

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос вважає корисною ідею німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" для України, оскільки, на її думку, ця пропозиція розпочала необхідну для розширення дискусію.

Про це Кос сказала в інтерв’ю FT, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити для України статус "асоційованого члена" ЄС з перевагами, що не досягають рівня повноправного членства, поки Київ проводить реформи, необхідні для офіційного вступу до Євросоюзу.

"Це корисно, тому що нам потрібна серйозна дискусія", – сказала Кос у відповідь на питання, чи підтримує Європейська комісія пропозицію Мерца.

"Я підтримую дискусію. Це одна з ідей, і це хороший початок для обговорення... Довести розширення до фінішу – це chefsache", – зазначила єврокомісарка, використовуючи німецьке слово для позначення питань, які мають вирішувати лідери.

Кос зазначила, що не знає, у якому напрямку будуть рухатись обговорення далі. "Але я згодна, що ми маємо знайти рішення, яке відрізнятиметься від того, що ми використовуємо сьогодні", – сказала єврокомісарка.

Представниця Єврокомісії додала, що лідери ЄС, з якими вона розмовляла приватно, висловили бажання "поєднати принцип, заснований на заслугах... (та) більше можливостей для поступової інтеграції".

Кос також підкреслила, що вимога президента України Володимира Зеленського про вступ до ЄС наступного року є неможливою, але мала позитивний ефект, надавши дебатам терміновості.

Крім того, комісарка додала, що "штучне" об’єднання процесів вступу України та Молдови може завершитися цього літа з початком офіційних переговорів для обох країн. "Ми побачимо, хто виконає обіцянки, хто зможе зробити більше", – зазначила Кос.

