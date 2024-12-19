У Бельгії поскаржились на кондуктора через вітання нідерландською і французькою мовами

Бельгійська комісія з мовного контролю почала розслідування після скарги пасажира поїзда на кондуктора, який привітався нідерландською та французькою мовами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Інцидент стався ще в жовтні в поїзді, що їхав з міста Мехелен, що у нідерландськомовній бельгійській провінції Фландрія, до столиці Брюсселя.

За словами франкомовного провідника Іліаса Альби, що того дня він вітав пасажирів, які заходили до його вагона, гучним "goeiemorgen, bonjour", що нідерландською та французькою відповідно означає "доброго ранку".

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Нідерландськомовного пасажира не влаштовувало те, що він вітався обома мовами, і він зробив йому зауваження: "Ми ще не в Брюсселі, ви повинні говорити тільки нідерландською!"

Формально пасажир мав рацію, оскільки згідно з мовними правилами Бельгії кондуктори теоретично повинні використовувати обидві мови лише в Брюсселі та кількох інших двомовних регіонах.

Ця справа викликала резонанс у Бельгії, політика якої значною мірою ґрунтується на мовному поділі, що протиставляє нідерландськомовних жителів півночі і франкомовних жителів півдня країни.

Міністр транспорту Бельгії Жорж Жількіне став на захист Альби, заявивши, що в країні регіональні кордони постійно перетинаються, а провідники повинні надавати пріоритет "якісному прийому" пасажирів.

"Використання декількох мов для привітання мене не шокує", – сказав він.

Однак Постійна комісія з мовного контролю Бельгії заявила, що скарга пасажира на Альбу "перебуває на розгляді". Вона також звернеться до національного залізничного оператора SNCB за додатковою інформацією про дотримання ним мовної політики.

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