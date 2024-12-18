Глава МЗС Латвії поскаржилася Bolt на російськомовного водія, там кажуть, що він українець

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поскаржилася компанії Bolt на водія сервісу, який сказав, що може спілкуватися лише російською мовою; у компанії стверджують, що він "не знав латиської, тому що з України".

Як повідомляє "Європейська правда", історія стала відомою через дописи Браже у її X (Twitter).

17 грудня Байба Браже написала публічний твіт із зауваженням до сервісу таксі Bolt через те, що водій, який вихідними віз її у центрі Риги, не зміг спілкуватися з пасажирами іншою мовою, крім російської.

Hi, @boltapp , it is totally unacceptable that your driver Alexandr doesn’t speak a word of Latvian. Neither he could communicate in English, French, Ukrainian, Dutch or German. Only Russian. The drive was on 14 December evening to the Small Guild in Riga’s Old Town. Реклама: December 17, 2024

"Це абсолютно неприйнятно, що ваш водій Александр не можне ані слова сказати латиською. Так само він не може спілкуватися англійською, французькою, українською, нідерландською чи німецькою. Лише російською", – заявила вона.

У відповідь комунікаційники Bolt написали, що доступ до співпраці із сервісом мають лише водії, які мають ліцензію від Директорату автодорожного транспорту, яка передбачає, що така особа володіє державною мовою принаймні на рівні B1.

Після того Браже опублікувала фрагмент спілкування зі службою підтримки, запропонувавши читачам "судити самим" про реакцію. Наведений фрагмент містить нейтральну відповідь про те, що сервісу "прикро за негативний досвід" клієнтки і ремарку, що водії сервісу є "незалежними партнерами". Водночас там немає згадки, чи буде платформа якось перевіряти спроможність цього таксиста спілкуватись державною мовою.

18 грудня міністерка повідомила завершення історії. Вона зазначила, що отримала дзвінок від представника компанії із вибаченнями за алгоритми чатботу підтримки. "Він сказав мені, що водій був з України і тому не знав латвійської. Я наголосила, що російська мова не може бути єдиною мовою спілкування", – розповіла Байба Браже.

Īsumā. Šovakar mani sazvanīja @boltapp pārstāvis un laipnā saziņā latviešu valodā atvainojās par klientu servisa čatboksa algoritmiem, kā arī informēja, ka šoferis ir no Ukrainas, tāpēc nezinot latviešu valodu. Vēlreiz uzsvēru, ka krievu valoda nedrīkst būt vienīgā saziņas valoda https://t.co/rhIZxf8TOy – Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 18, 2024

У жовтні стався скандал через продавчиню в одному з ТРЦ Риги, яка відмовила клієнтці в обслуговуванні латиською і заявила, що вважає "нацистами" тих, хто не погоджується говорити з нею російською. З нею провели розмови представники Служби держбезпеки.

На початку року набула розголосу історія про скарги на дівчину з України, яка влаштувалась на роботу у піцерії, через недостатнє володіння латиською.

Нагадаємо, у Латвії розпочався процес видворення 985 громадян РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію, не склавши іспит на знання державної мови та не подавши заяву на отримання іншого дозволу на проживання.