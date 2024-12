Глава МЗС Латвії поскаржилася Bolt на російськомовного водія, там кажуть, що він українець

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поскаржилася компанії Bolt на водія сервісу, який сказав, що може спілкуватися лише російською мовою; у компанії стверджують, що він "не знав латиської, тому що з України".

Як повідомляє "Європейська правда", історія стала відомою через дописи Браже у її X (Twitter).

17 грудня Байба Браже написала публічний твіт із зауваженням до сервісу таксі Bolt через те, що водій, який вихідними віз її у центрі Риги, не зміг спілкуватися з пасажирами іншою мовою, крім російської.

Hi, @boltapp , it is totally unacceptable that your driver Alexandr doesn’t speak a word of Latvian. Neither he could communicate in English, French, Ukrainian, Dutch or German. Only Russian. The drive was on 14 December evening to the Small Guild in Riga’s Old Town.

