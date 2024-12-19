В Бельгии пожаловались на кондуктора из-за приветствия на нидерландском и французском языках

Бельгийская комиссия по языковому контролю начала расследование после жалобы пассажира поезда на кондуктора, который поздоровался на нидерландском и французском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Инцидент произошел еще в октябре в поезде, который ехал из города Мехелен, что в нидерландскоязычной бельгийской провинции Фландрия, в столицу Брюсселя.

По словам франкоязычного проводника Илиаса Альбы, в тот день он приветствовал пассажиров, которые заходили в его вагон, громким "goeiemorgen, bonjour", что на нидерландском и французском соответственно означает "доброе утро".

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Нидерландоязычного пассажира не устраивало то, что он здоровался на обоих языках, и он сделал ему замечание: "Мы еще не в Брюсселе, вы должны говорить только на нидерландском!"

Формально пассажир был прав, поскольку согласно языковым правилам Бельгии кондукторы теоретически должны использовать оба языка только в Брюсселе и нескольких других двуязычных регионах.

Это дело вызвало резонанс в Бельгии, политика которой в значительной степени основывается на языковом разделении, противопоставляющем нидерландскоязычных жителей севера и франкоязычных жителей юга страны.

Министр транспорта Бельгии Жорж Жилькине встал на защиту Альбы, заявив, что в стране региональные границы постоянно пересекаются, а проводники должны отдавать приоритет "качественному приему" пассажиров.

"Использование нескольких языков для приветствия меня не шокирует", – сказал он.

Однако Постоянная комиссия по языковому контролю Бельгии заявила, что жалоба пассажира на Альбу "находится на рассмотрении". Она также обратится к национальному железнодорожному оператору SNCB за дополнительной информацией о соблюдении им языковой политики.

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