Швейцария поборется за председательство в ОБСЕ в 2026 году

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис официально уведомил Мальту, которая сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), о намерениях председательствовать в Организации в 2026 году.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии, пишет "Европейская правда".

Кассис сообщил о намерении Швейцарии побороться за председательство в ОБСЕ в разговоре с главой мальтийского МИД Иеном Боргом.

Швейцарские власти подчеркнули, что ОБСЕ "находится в сложной ситуации", а такие события, как война в Украине, ограничивают сферу деятельности Организации, которая принимает решения на основе консенсуса.

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"Кандидатура Швейцарии подчеркивает тот факт, что диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками является единственным путем к мирному и долговременному решению войн, кризисов и конфликтов", – говорится в сообщении.

Решение о председательстве Швейцарии должны принять страны-участницы ОБСЕ до конца года.

В 2025 году, как известно, председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет Финляндия.

ОБСЕ находится в системном кризисе после российского полномасштабного вторжения в Украину: Россия блокирует любые неугодные для себя решения, пользуясь тем, что они должны быть приняты консенсусом.

Из-за этого с 2022 года уже дважды срывались сроки смены руководства ОБСЕ, компромисса удалось достичь при мальтийском председательстве в начале декабря.

Напомним также, что на встречу ОБСЕ на Мальте пустили главу российского МИД Сергея Лаврова, что стало первой его поездкой в Евросоюз с 2022 года. Ряд стран устроил Лаврову демарш.