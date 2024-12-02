У Бельгії змінився глава МЗС

Міністерство закордонних справ Бельгії тимчасово очолив карʼєрний дипломат Бернар Квінтін після того, як його попередниця Аджа Лябіб перейшла на роботу в Європейську комісію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Лябіб, яка досі очолювала бельгійське МЗС, з 1 грудня стала новою єврокомісаркою з питань рівності, готовності до криз та управління.

Оскільки в Бельгії після дострокових виборів улітку досі не сформували федеральний уряд, зовнішньополітичне відомство країни й далі буде без постійного очільника.

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Кандидатуру Квінтіна запропонувала франкомовна ліберальна партія "Реформістський рух" (MR), яка висувала Лябіб.

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Бернар Квінтін – історик за освітою, багато років пропрацював у Міністерстві закордонних справ Бельгії, а також працював у посольствах у Варшаві, Лондоні та Кіншасі та представництві Бельгії при ЄС.

Постійного федерального уряду в Бельгії немає вже майже 170 днів. Із середини липня – після відставки прем’єра Бельгії Александра Де Кроо через поразку його партії на виборах до Європарламенту – переговори про формування коаліції очолює голова фламандської націоналістичної партії N-VA Барт де Вевер.

Переговори не раз опинялись під загрозою зриву, але король Бельгії Філіп усе одно продовжував їх. Наразі вони мають тривати до 10 грудня, після чого де Вевер знову повинен прозвітувати про їхній результат.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.