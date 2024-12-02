В Бельгии сменился глава МИДа

Министерство иностранных дел Бельгии временно возглавил карьерный дипломат Бернар Квинтин после того, как его предшественница Аджа Лябиб перешла на работу в Европейскую комиссию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Лябиб, которая до сих пор возглавляла бельгийский МИД, с 1 декабря стала новым еврокомиссаром по вопросам равенства, готовности к кризисам и управления.

Поскольку в Бельгии после досрочных выборов летом до сих пор не сформировали федеральное правительство, внешнеполитическое ведомство страны и дальше будет без постоянного руководителя.

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Кандидатуру Квинтина предложила франкоязычная либеральная партия "Реформистское движение" (MR), которая выдвигала Лябиб.

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Бернар Квинтин – историк по образованию, много лет проработал в Министерстве иностранных дел Бельгии, а также работал в посольствах в Варшаве, Лондоне и Киншасе и представительстве Бельгии при ЕС.

Постоянного федерального правительства в Бельгии нет уже почти 170 дней. С середины июля – после отставки премьера Бельгии Александра Де Кроо из-за поражения его партии на выборах в Европарламент – переговоры о формировании коалиции возглавляет глава фламандской националистической партии N-VA Барт де Вевер.

Переговоры не раз оказывались под угрозой срыва, но король Бельгии Филипп все равно продолжал их. Сейчас они должны продолжаться до 10 декабря, после чего де Вевер снова должен отчитаться об их результате.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.