Уряд Литви прибув до Києва

У п'ятницю, 20 грудня, новий кабінет міністрів Литви прибув до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс, передає "Європейська правда".

Як повідомив Будріс, ранок 20 грудня у Києві розпочався з російської ракетної атаки, яка стала нагадуванням про жорстокий характер цієї війни.

"Весь литовський уряд сьогодні перебуває в Україні, щоб надіслати чіткий сигнал – ми будемо стояти з Україною до перемоги!" – наголосив він.

Реклама:

This morning in #Kyiv began with a Russian missile attack, a stark reminder of the brutal nature of this war. The entire Lithuanian government is in #Ukraine today to send a clear message – we will stand with Ukraine until victory! Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ggv3zwWVW6

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що для нього є привілеєм і честю перебувати в Києві під час його першого візиту на посаді.

"Біля київської Стіни пам'яті я разом зі своїм Кабінетом міністрів вшанував загиблих героїв України, чоловіків і жінок, які віддали своє життя за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу Європи", – заявив він.

It is a privilege & honour to be in Kyiv for my first visit as Prime Minister of Lithuania.



At Kyiv’s Wall of Remembrance, with my Cabinet of Ministers, I paid my respects to the fallen heroes of Ukraine, men and women who sacrificed their lives for the freedom of their country,… pic.twitter.com/iNGReQmyu1