ЗМІ: Німеччина непублічно фінансує альтернативу Starlink для України

Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує французька компанія Eutelsat і яка є альтернативою терміналам Starlink компанії Ілона Маска.

Про це агентству Reuters розповіла генеральна директорка Eutelsat Єва Бернеке, пише "Європейська правда".

За словами Бернеке, Eutelsat уже близько року надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні через німецького дистриб'ютора, а кошти надає уряд Німеччини.

Вона відмовилась коментувати обсяги фінансування, але уточнила, що в Україні наразі є менше тисячі терміналів, які підключають користувачів до мережі Eutelsat.

"Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 тисяч до 10 тисяч терміналів", – сказала гендиректорка, додавши, що це може статися "протягом декількох тижнів".

Відповідаючи на питання, чи буде Німеччина фінансувати додаткові термінали, речниця Eutelsat Джоанна Дарлінгтон сказала, що така можливість обговорюється.

"Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля", – додала Дарлінгтон.

Берлін офіційно не підтверджував фінансування доступу до супутникового інтернету для України. Міністерство закордонних справ Німеччини не відповіло на запити Reuters про коментарі.

Альтернатива Starlink обговорюється на тлі більш прохолодного підходу президента США Дональда Трампа, а також його соратника Ілона Маска до України.

Європейська комісія паралельно з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку на тлі повідомлень про можливе перекриття доступу до мережі Starlink.