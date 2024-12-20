Новий уряд Литви відвідає 20 грудня Україну та зустрінеться із Зеленським

У п'ятницю, 20 грудня, новий кабінет міністрів Литви відвідає Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром, спікером парламенту та міністром закордонних справ.

Про це написав литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначає литовський мовник, уряд країни оголосив, що в рамках візиту відбудеться перше в історії спільне засідання урядів Литви та України, а також двосторонні переговори між прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом та українськими лідерами.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс напередодні візиту заявив литовським ЗМІ, що цей візит стане потужним сигналом про подальшу підтримку України за нового уряду Литви.

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Будріс зазначив, що це вперше, коли "інша держава приїжджає з цілим кабінетом міністрів" в Україну.

"Міністри зустрінуться зі своїми колегами в Україні, і я також проведу двосторонні переговори з (міністром закордонних справ України) Андрієм Сибігою", – сказав він.

Мовник передає, що головний литовський дипломат також повідомив, що дискусії будуть зосереджені на посиленні співпраці у сфері безпеки та оборони, а також на взаємних інвестиціях.

"Ще один важливий меседж – наша підтримка євроатлантичної інтеграції України. Тут я повинен підкреслити, що йдеться не лише про НАТО, але й про Європейський Союз. Литва відіграє важливу роль у допомозі Україні на правовому та процедурному шляху. Ми зобов'язуємося допомагати в євроінтеграційних зусиллях", – розповів він.

Зазначається, що з міркувань безпеки точний список тих, хто їде в Україну, не розголошується до початку поїздки. Однак Палуцкас раніше згадував, що очікується, що поїде більшість членів кабінету міністрів.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Президент Литви Гітанас Науседа в середу, 11 грудня, призначив міністрів юстиції та довкілля, завершивши таким чином тривале формування уряду соціал-демократа Палуцкаса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.